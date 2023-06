Winkelmedewerker gestoken bij uit de hand gelopen diefstal in Terneuzen

nacompetitie 4de/5de klasse Gebrek aan scorend vermogen breekt Vogelwaar­de weer op, degradatie is een feit

In het zicht van de haven strandde Vogelwaarde zondag alsnog in de strijd om lijfsbehoud als vierdeklasser. Op neutraal terrein - het veld van NSV uit Nispen - was Neerlandia’31 uit het Brabantse Dorst met 3-1 te sterk in de finale van de nacompetitie. De Zeeuws-Vlamingen degraderen dus naar de vijfde klasse.