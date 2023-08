Wie wil deze pluizenbollen verzorgen? Asiel Zeeuws-Vlaanderen zit te springen om tijdelijke opvangadressen

Ze had ‘absoluut een toename verwacht’, zegt Marina Goossens van het asiel in Terneuzen. ,,In de coronatijd werden de asiels letterlijk leeggetrokken. Iedereen wilde toen een huisdier leek het wel. En nu stroomt het asiel in rap tempo weer vol. De situatie is zo nijpend, dat er zelfs een wachtlijst is om afstand te kunnen doen van een dier.”