Wie komt het verst met een pens vol zeep? Internationaal Kampioenschap Buikschuiven in Overslag

Het glibberige kampioenschap wordt, oh toeval, gehouden in de Palingstraat. Daar staat de metershoge schans opgesteld en die is meteen letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de jaarlijkse Overslagse Feesten.

Het kampioenschap is naar dubbeldorp Overslag gehaald door Jeffrey Wuytack van het feestteam. ,,Ik heb zelf meegedaan aan een wedstrijd buikschuiven en ik was verkocht. Het was mijn droom zelf zo’n kampioenschap te organiseren en omdat we een grensdorp zijn, hebben we er meteen een internationaal kampioenschap van gemaakt. Ja, de schans is best hoog, maar ik ben er zelf al tig keer af gegaan en in principe kan er niets gebeuren. Het is gewoon leuk!”