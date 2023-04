Westdorpe in actie tegen belabberde staat wandelpad: ‘De wethouder doet helemaal niks’

Op het bordje bij de kreek staat wandelpad, maar je moet van goeden huize komen om er te kunnen wandelen. Het pad is glad, deels verzakt en opstandige boomwortels maken de door het bord aangemoedigde wandelaar het leven zuur. Op een aantal plekken is het ‘pad’ aan de oostkant van de Westdorpse Molenkreek zo'n ielig paadje geworden, dat de kans groot is dat een struikelpartij in de kreek eindigt. Vooral omdat de waterkant door vergane beschoeiing en omvallende bomen steeds dichterbij is gekomen. Zeker voor mensen met een rollator of in een rolstoel is een tochtje aan deze kant van de kreek een mission impossible.