‘Wel zo fijn, de keuzevrijheid om naar een Belgisch ziekenhuis te gaan’

opinieHet aanbod van zorg in de regio moet gegarandeerd blijven, maar Stichting BGZC (Belangenbehartiging Grensoverschrijdende Zorg Collectief) heeft keuzevrijheid hoog in het vaandel staan, aldus Joyce Witte. Zij behartigt namens de stichting de belangen van verzekerden die in Zeeuws-Vlaanderen en de overige grensregio’s in Nederland wonen.

De afgelopen weken hebben in diverse media berichten gestaan over de zorgen rondom de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Zo schreef CDA-Kamerlid Joba van den Berg onlangs in een opiniestuk in deze krant dat de beschikbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg onder druk zouden staan. Ze pleitte voor meer onderlinge samenwerking tussen zorginstellingen, waarmee zou worden voorkomen dat plaatselijke ziekenhuizen of huisartsenposten moeten sluiten. Voor grensregio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen wordt als voorbeeld de samenwerking genoemd tussen ziekenhuis ZorgSaam en het UZ in Gent.

Dekking

Een goede samenwerking is cruciaal voor de beschikbaarheid van zorg in Zeeuws-Vlaanderen, omdat voor planbare zorg (zorg waarbij de patiënt er zelf voor kiest naar België te gaan) er slechts dekking is tot maximaal het bedrag dat in Nederland betaald wordt. Extra kosten komen voor rekening van de patiënt. De huisartsenpost in Oostburg heeft zelfs besloten om ’s nachts te sluiten. Stichting BGZC voelt zich geroepen hierop te reageren, daar wij de belangen behartigen van onze verzekerden die met name in Zeeuws-Vlaanderen en overige grensregio’s in Nederland wonen. Dat doen we middels het aanbieden van zorgcollectiviteiten met grensregio-clausule (met uitgebreide vergoedingen) voor bedrijven, waardoor werknemers, gepensioneerden en gezinsleden kunnen profiteren van de afspraken die we hier specifiek over hebben gemaakt met Aevitae-EUCARE.

BGZC vindt het uiteraard ook erg belangrijk dat het aanbod van zorg in de regio gegarandeerd blijft, maar heeft de keuzevrijheid hoog in het vaandel staan. Indien verzekerden dat wensen, kunnen ze voor planbare zorg naar België blijven gaan. Stel jezelf de vraag als je woonachtig bent in Zeeuws-Vlaanderen: heb je er dan geen problemen mee om voor complexe zorg doorverwezen te worden naar landelijk gelegen gespecialiseerde ziekenhuizen buiten Zeeland, voor behandelingen die wellicht in de toekomst in het regionale ziekenhuis niet (meer) kunnen of mogen worden aangeboden? Het is een situatie die in de toekomst wellicht vaker voor zal komen. Neem het integraal zorgakkoord, met als voorbeeld de inkrimping van vier naar twee specialistische kinderziekenhuizen in Nederland.

Wordt deze kwalitatief goede zorg ook aangeboden in de dichtbij gevestigde Belgische ziekenhuizen, dan is het wel zo fijn dat de keuzevrijheid er is om naar België te gaan. Voor familieleden en vrienden wordt het makkelijker om op bezoek te komen.

Maar ook het inkorten van de in Nederland lange(re) wachttijden speelt een grote rol. In België is daarvan vaak geen sprake. Als een patiënt lang(er) moet wachten is dat uiteraard voor hem/haar erg vervelend. Het kan daarnaast ook voor de werkgever grote gevolgen hebben, waaronder op het gebied van de verzuimkosten. De wachttijden kunnen in Nederland voor specifieke disciplines momenteel zelfs oplopen tot meer dan tweehonderd dagen. BGZC vindt het daarom ook belangrijk dat de zorgverzekeraars waarmee wordt samengewerkt indien mogelijk contracten afsluiten met de Belgische ziekenhuizen. Verzekerden kunnen daardoor met de verwijzing naar dat ziekenhuis gaan. Het ziekenhuis wikkelt alles zoveel mogelijk rechtstreeks af met de zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Soms blijkt de zorg in België duurder te zijn dan in Nederland gebruikelijk is. Daarvoor biedt BGZC haar verzekerden in geval van planbare zorg, ook voor niet-gecontracteerde behandelingen, de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering. Daardoor is er tot 55 kilometer vanaf de dichtstbijzijnde grens sprake van kostprijsdekking, conform de in België gangbare tarieven. In de rest van België geldt dat tot maximaal tweemaal de gemiddelde Nederlandse tarieven. Voorwaarde is dat de zorg ook in Nederland verzekerde zorg betreft. Daarmee heeft de stichting de betaalbaarheid waarvoor Joba van den Berg in haar betoog waarschuwt, gewaarborgd.

Joyce Witte, Stichting BGZC (Belangenbehartiging Grensoverschrijdende Zorg Collectief) in Terneuzen.