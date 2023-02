Vrachtwagen met pech zorgt voor lange file voor Westerscheldetunnel, rijstrook blijft tot in de avond dicht

Coach Severine stuurt zichzelf en haar cliënten de wei in: ‘Alleen bij paarden kan ik mijn hoofd leegmaken’

De Biervlietse Severine Bollaerts (39) is ‘hartcoherentiecoach’ en nodigt haar cliënten uit om tussen haar paarden te gaan staan. Want paarden ‘spiegelen onze emoties’. En dat kan mensen met burn-out of trauma helpen, zo weet ze ook uit eigen ervaring.