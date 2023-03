Vijf nummers vijf op de kandidatenlijsten: krijgen zij een plekje in de Statenzaal?

Marianne Reinders-Stijnman (VVD): ‘De kiezer bepaalt’

Vijf zetels, dat leek Marianne Reinders-Stijnman (64) uit Vlissingen in eerste instantie ‘behoorlijk ambitieus’. Haar partij, de VVD, heeft nu vier zetels in de Provinciale Staten. ,,Maar ik denk toch dat die vijf zetels haalbaar zijn. Bij de vorige verkiezingen haalden we vier ‘dure’ zetels: we hadden een royaal aantal stemmen voor die vier zetels. Ik heb er goede hoop op dat we kunnen uitbreiden.”

En dat zou betekenen dat Reinders-Stijnman haar plekje in de Staten behoudt. Ze werkt als directeur bij Emergis, en zit sinds 2019 in de Staten. Eerder was ze ook al raadslid in Vlissingen. ,,Ik heb vertrouwen in ons eigen kunnen, en ik hoop dat de kiezer dat ook vindt. Natuurlijk is het altijd spannend. De vorige keer hoopten we ook op vijf; het werden er vier. De kiezer bepaalt, en daar hebben we ons bij neer te leggen.”