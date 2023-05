Vertraging nieuwe zeesluis in Terneuzen: pas eind 2024 vaart het eerste schip er doorheen

Heel lang stond er op de website van de Nieuwe Sluis dat ‘in 2023 het eerste schip door de zeesluis zou varen’. Eerst al in maart, later werd het ‘eind 2023'. Maar ook dat is nu weer veranderd. Er was een mededeling van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer nodig om bekend te maken wat veel mensen al een tijdje voelden aankomen: het duurt allemaal langer dan gedacht. Er wordt nu gestreefd naar de oplevering van de sluis in het vierde kwartaal van 2024. Grofweg zijn er drie oorzaken voor de vertraging.