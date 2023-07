Vernieuwing basisschool Westdorpe loopt vertraging op: Terneuzen moet op zoek naar nieuwe bouwer

Basisschool De Kreeke in Westdorpe wordt vernieuwbouwd tot intergraal kindcentrum (IKC). Basisschool en alle mogelijke vormen van opvang en voorschools onderwijs moeten plaats gaan vinden in één gebouw. Plan was dat dit pand in 2024 door de kinderen betrokken zou worden. Het wordt later, nu Terneuzen op zoek gaat naar een nieuwe aannemer. Het lukt de bouwer niet een school te realiseren voor de beschikbare 4,6 miljoen.