Vanochtend helder in Terneuzen

De lokroep van een fluitje

Er is vermoedelijk geen Zeeuws weiland dat, behalve door koeien, zo door mensen is ‘afgegraasd’ als de Weide Quataert in Aardenburg. Jan Trimpe Burger, de eerste in Zeeland gestationeerde professionele archeoloog, voerde hier in 1961 en later belangrijke opgravingen uit. Het terrein, ongeveer 150 meter ten zuiden van de Sint-Baafskerk, stond mede aan de basis van Aardenburgs roem als Romeinse versterking, die een gebied van zo’n twee vierkante kilometer besloeg. Maar de weide leverde ook prehistorische en veel middeleeuwse vondsten op.