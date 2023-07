Vandalen schilderen regenboogzebrapad in Terneuzen zwart, gemeente doet aangifte

MONNIKENWERK In Nieuwvliet slapen kinderen buiten

Vanavond ziet de parkeerplaats bij de Vrije Evangelische Gemeente in Nieuwvliet er anders uit dan anders. Misschien krijgt het een beetje weg van de geïmproviseerde schuilplaatsen van vluchtelingen rond Calais of bij Ter Apel als het daar overvol is maar er geen tenten worden geplaatst. De actie ‘Nacht zonder dak’ daagt kinderen en jongeren uit om daar met een stuk plastic, een deken of doos een plek voor de nacht te maken.