Urenlange verkeersoverlast door vrachtwagen met pech in Westerscheldetunnel, stremming voorbij

Te koop op de markt in Walsoorden: een praalwagen voor het carnavales­ke bedrag van 1111 euro

Te koop: praalwagens. In zijn geheel of in onderdelen. Waar de Zeeuws-Vlaamse wagenbouwers vorige week nog mee liepen te pronken, moet nu geld in het laatje brengen. Geld dat nodig is om volgend jaar in een van de vele optochten opnieuw hoge ogen te kunnen gooien.