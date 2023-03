Tweeling Evi en Julie (12) zitten niet meer bij elkaar in de klas: ‘Het is toch wel even wennen’

Stemmen in ‘de Terpkerk’ in Terneuzen doen veel mensen ook een beetje uit nieuwsgie­rig­heid

In de ‘Terpkerk’ in Terneuzen is Gods stem leidend. Maar tijdens de Statenverkiezingen staan de kerkdeuren ook wagenwijd open voor de stem van de kiezer. Veel mensen komen juist hier uit nieuwsgierigheid stemmen: ,,Ik rijd er vaak langs, maar ik had het nog nooit van binnen gezien.’’