Tweede serie explosies Middensluis in Terneuzen harder dan woensdag, maar opnieuw geen problemen

Een serie doffe knalletjes en eentje die wat harder was. Luider dan woensdagochtend ook, toen het eerste deel van de oostelijke kolkmuur van de oude Middensluis met springstof in brokken werd gescheurd. Verschillende mensen in de binnenstad hoorden het, leert een kleine rondgang door de winkelstraten. Maar voelen? Nee. Het was in elk geval heel anders dan vorig jaar in maart, toen het opruimen van de westelijke muur van de sluis uit de hand liep.