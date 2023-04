Twee wapens aangetroffen in woning Sas van Gent

dag huis Bart verruilt Koewacht voor Heikant: ‘Gelukkig blijf ik dicht bij mijn geliefde dorp wonen’

Als er iemand verknocht is aan het dorp Koewacht dan is het Bart van Remortel (38) wel. Ook al is hij geboren in Clinge, Bart woont al heel wat jaren in Koewacht en is helemaal verbonden met het dorp. Desondanks verhuist hij binnenkort buiten Koewacht. Al moet gezegd worden dat Bart vanuit zijn nieuwe huis Koewacht zo ongeveer kan zien liggen. Samen met zijn vriendin Sidney heeft hij een nieuwe woning in Heikant gekocht, waar ze met hun samengestelde gezin van vier kinderen gaan wonen.