Tropenroosters op Zeeuwse scholen middenin september, dat is nog niet veel eerder gebeurd

Amazone Rafaele van den IJssel heeft haar zin en zelfver­trou­wen terug: ‘Zag het niet meer zitten’

De eventingwedstrijd (dressuur, springen en cross) in Westdorpe trok een massa internationals uit Nederland en België naar Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Zeeuwse deelnemers lag de focus op de provinciale titel en zij hielden uitstekend stand tussen de internationale toppers. Zo ook Rafaele van den IJssel, die haar zelfvertrouwen kwijt was, maar nu weer helemaal terug is.