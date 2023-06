Terug naar Terneuzen voor die uitsmijter

,,Ik ben in Axel in de bus gestapt en ben nou hier. Dat doe ik wel vaker, de sleur doorbreken en gewoon in de bus of op de trein stappen en dan maar zien waar ik uitstap. Je raakt automatisch aan de praat met mensen, niet dat je die later nog spreekt, het doorbreekt de dagelijkse sleur. Nu dus naar Terneuzen. Hier had ik een half jaar geleden een uitsmijter gegeten en die was zo goed dat ik er nu opnieuw zin in had. Helaas was de zaak gesloten.”