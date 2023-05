Terneuzense Boys is veilig, SVOD’22 kan zich op de nacompetitie gaan richten

Darmziekte Crohn komt vaker voor omdat we meer bewerkt voedsel eten: wat te doen bij deze diagnose?

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de darm, al kan je ook op andere plaatsen in je lichaam klachten krijgen. ,,De aandoening komt vooral voor bij jonge mensen tussen de twintig en dertig jaar, maar soms zelfs al bij kinderen van een jaar of tien à twaalf”, zegt darm-, maag- en leverspecialist Filip Baert. Hoe herken je de signalen bij jezelf of bij je kind? En wat zijn de vooruitzichten als je de diagnose krijgt? Tien vragen beantwoord.