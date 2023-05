Terneuzen ziet volgende oude bekende terugkeren

Kampioen Animo padelt volgend seizoen met ’s lands besten mee: ‘Dat hebben we goed gevierd’

De padellers van Animo zijn glansrijk kampioen geworden in de landelijke eerste klasse. Daardoor is promotie naar de hoofdklasse, het hoogste niveau van Nederland, een feit. ,,Het is mooi dat zowel het tennis- als padelteam van Animo volgend jaar in de hoogste klasse van Nederland speelt op zaterdag.’’