Terneuzen komt met buurtapp en platform voor ‘meer participatie’ en ‘bestrijding eenzaamheid’

Binnen de gratis buurtapp krijgen alle buurten in de hele gemeente Terneuzen een besloten plek. Mensen kunnen spullen uitwisselen, oproepjes doen of elkaar beter leren kennen. De gemeente zelf gebruikt het om bijvoorbeeld werkzaamheden in de buurt te melden. Bewoners op hun beurt kunnen onveilige situaties of verbeterpunten aan de gemeente doorgeven.

,,Een netwerk als Hoplr draagt bij aan een fijne leefomgeving, verbondenheid met buurtbewoners en veiligheid”, zegt wethouder Jeroen de Buck. ,,Het is een extra middel om contacten te leggen, zaken in de leefomgeving aan te kaarten en eenzaamheid tegen te gaan. De app helpt buren om elkaar te bereiken.”

Quote Persoonlij­ke gegevens zijn veilig en worden niet doorver­kocht.” Gemeente Terneuzen

Is het veilig?

De laatste jaren is er een en ander te doen geweest over buurtapps. Het mag de buurten dan misschien veiliger maken, hoe zit dat met de gegevens van de gebruikers? ‘Persoonlijke gegevens zijn veilig en worden niet doorverkocht', verzekert de gemeente. ‘Hoplr is reclamevrij, er wordt dus geen persoonlijke data uitgewisseld met derden', meldt Hoplr.

En kan niet iedereen zomaar meelezen? Nee, de app is besloten, stelt Hoplr op haar website. ‘Dat betekent dat de berichten, reacties, kalender en burenlijst alleen toegankelijk zijn voor geregistreerde leden van die specifieke buurt’. Om in een app van een bepaalde buurt te komen moet je volgens het bedrijf een account aanmaken, een adres doorgeven dat binnen de buurt valt en geaccepteerd worden. ‘En we hanteren nog een aantal mechanismen om personen met verkeerde bedoelingen te weren, die we om veiligheidsredenen niet bekendmaken’, klinkt het geheimzinnig. Volgens het sociale netwerk zijn inmiddels 600.000 huishoudens in Nederland en België aangesloten.

‘Het is gratis, veilig en heeft dus geen reclame’, meldt de gemeente. ‘De app werkt samen met de gemeente, maar de gebruiker bepaalt voor elk bericht zélf of de gemeente wel of niet kan meelezen'.

‘Hou dialoog zinvol’

Alle inwoners van de gemeente TErneuzen ontvangen in de komende weken een brief met daarin een buurtcode en instructies. Terneuzen geeft de gebruikers ook alvast wat huisregels mee. ‘Respecteer je buren’ bijvoorbeeld, want ‘discriminerende en aanstootgevende berichten worden niet getolereerd'. Een andere: ‘Hou de dialoog zinvol'.

Dat andere platform

Het eerdergenoemde online participatieplatform, dat in april het licht ziet, is bedoeld om Terneuzenaren te laten meedenken over initiatieven van hun gemeente. In een later stadium kunnen organisaties of inwoners er ook zelf initiatieven pitchen.