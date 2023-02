Taakstraf geëist tegen Axelse voor steken moeder

Ze dronk samen met haar moeder een glaasje bier, en nog een en nog een. Zowel moeder als B. was meer dan beschonken en er volgde een knetterende ruzie. Die ging over de zoon van B. De moeder vertrok en verder wist niemand meer wat er was gebeurd. Haar moeder bleek gewond op de Kanaalkade op de grond te liggen en zei dat ze in haar rug was gestoken. Haar dochter zou dat in de woning hebben gedaan, maar die ontkende en kon zich niets meer herinneren. Ook zou ze haar zus hebben gebeld met de mededeling ‘ik heb moeder gestoken’, maar ook daar wist ze niets van, want ze was haar telefoon kwijt.