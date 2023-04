Subsidies elders maken investeren in Yara Sluiskil lastig

Jan en Ineke stralen achter de bar van Café Wilhelmina: ‘Wederzijds respect en geen gedonder’

Jan en Ineke van Drongelen bliezen zes jaar terug het Terneuzense cult- en buurtcafé Wilhelmina nieuw leven in. Ze hebben nog geen moment spijt gehad. Vooral tijdens de maandelijkse karaoke-avond en de Bluesroute - die gisteren toe was aan zijn negentiende editie - is het er volle bak.