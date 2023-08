Door misdrijf omgekomen Sabirin was ‘spontaan en hulpvaar­dig’, zegt me­de-bewoner opvang Terneuzen

De 25-jarige vrouw die vrijdag dood werd gevonden in het water aan de Beneluxweg in Terneuzen was afkomstig uit Hulst. Sabirin was geliefd bij de overige bewoners van de daklozenopvang.