met video | DERDE DIVISIE Hoek houdt vertrouwen na tweede nederlaag: ‘Onze start is beroerd, maar het spel is prima’

Hoek beleeft met slechts één overwinning in drie wedstrijden een beroerde seizoensstart. Het spel van de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist is evenwel zo slecht nog niet. ,,Ik zie dat we tot veel in staat zijn. Het is jammer dat we dat nog niet in punten uitdrukken”, zei aanvoerder Rik Impens na de 3-2-nederlaag bij SteDoCo.