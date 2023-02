Sterke rentree van Ilse de Feijter met de merrie Kyara

Bouthoorn behaalde in Axel bij de eerste proef met de 16-jarige Parlando-dochter Ramona de winst. De score was 82,85 procent. ,,We hebben dit paard zelf gefokt en opgeleid’’, vertelde Bouthoorn. ,,Het is een heel werkwillig, maar sensibel paard. Ik heb haar gereden tot de klasse M1. Drie jaar geleden heeft mijn man Mark haar van mij overgenomen en in ZZ-licht uitgebracht.’’

,,Die is vanwege drukke werkzaamheden gestopt en ik ben nu weer met Ramona gestart. Dit was ons debuut in Z1 en de klik was er weer als vanouds. Ze liep heel ontspannen door de proef en was goed op mij gefocust. Vooral in de draf liet ze zich erg mooi zien. Er zijn nog wel enkele verbeterpuntjes, maar we kunnen bij ons debuut al meteen een winstpunt bijschrijven.’'

Terugkeer

Ilse de Feijter begon met de merrie Kyara na een jaar afwezigheid voortreffelijk aan haar terugkeer in de wedstrijdring. De amazone uit Zaamslag stuurde in de herkansing van de Z1-klasse de debuterende achtjarige Farytale-dochter met 61.00 procent naar de zege. ,,Kyara is een lief, werkwillig, en betrouwbaar paard. Het was nu een jaar geleden dat we van huis zijn geweest, maar het was alsof we nooit weg zijn geweest. Dat maakt het zo leuk om met haar te werken’’ , vertelde Ilse de Feijter.