Stacey (12) uit Terneuzen: ‘Helaas heb ik mijn ouders nog niet kunnen overtuigen om een hond te nemen’

Jong in ZeelandHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Stacey Schneider (12) uit Terneuzen.

We zien je op de foto met een hond, is dat jouw hond?

,,Helaas niet. De hond heet Indy en is van mijn tante. Toch voelt het soms wel een beetje als mijn hond hoor, want ik ga heel vaak met Indy lopen. Ik vind het heel erg leuk om lekker met de hond te spelen en een eindje te gaan wandelen. Ik doe dit vaak wel twee keer per week. Mijn nichtje loopt soms ook mee, dat is altijd erg gezellig. Of ik bij mijn ouders al gezeurd heb om een eigen hond? Dat kun je wel zeggen ja, haha. Helaas heb ik ze nog niet kunnen overtuigen om ook een hond te nemen. Ik wilde ook graag een hamster, dat is gelukkig wel al gelukt.”

Wat vind je verder nog allemaal leuk om te doen?

,,Twee avonden in de week ben ik aan het kickboksen. Dat doe ik in een groep met jongens en meisjes door elkaar. Ik vind het fijn om lekker bezig te zijn en alles er even lekker uit te stoten. Het is altijd erg gezellig op de kickboksschool en je wordt er ook lekker fit van. Met mijn vader train ik daarnaast nog bij ons in de garage. Ook vind ik het leuk om aan streetdance te doen. Ik luister graag naar muziek en vind het fijn om er op te dansen. Mijn favoriete artiest is 2Pac, dat zou je misschien niet verwachten. Een tijdje geleden vond ik een cd van hem, die mijn vader vaak luistert. Het is soms wat grof, maar ik was eigenlijk gelijk fan toen ik de cd opzette.”

Je zit in het eerste jaar van de middelbare school. Is het anders dan je van tevoren had verwacht?

,,Op zich is het niet heel anders dan dat ik in mijn hoofd had. Wel is het minder zwaar en vermoeiend dan ik had gedacht. In het begin was het wat wennen, want we waren maar met twee kinderen van onze basisschool in de nieuwe klas. Na een tijdje voelde ik me op mijn gemak en nu gaat het hartstikke goed. Het huiswerk valt me ook wel mee, dus ik heb het echt naar mijn zin op de middelbare school.”

Al enig idee wat je later zou willen gaan doen qua werk?

,,Voorlopig heb ik twee mogelijkheden in mijn hoofd, kapster of journaliste worden. Al vanaf dat ik vier jaar oud was, had ik al in mijn hoofd om kapster te worden. Samen met mijn nichtje heb ik al vaak op onze opa mogen oefenen, haha. Ook was ik veel bezig met van die knippoppen om zo een beetje te oefenen. Journaliste wil ik worden sinds het Jeugdjournaal bij ons op school is gekomen. Het lijkt me erg leuk om voor een camera te staan en interviews te doen. Ik heb er ook over nagedacht om slager te worden, het beroep van mijn vader en opa. Hier ben ik voorlopig toch maar van afgestapt.”

Hoe komt het dat je geen slager meer wil worden?

,,Mijn vader heeft me aangeraden om voor iets anders te gaan, omdat het fysiek best zwaar werk is. Als ik wel slager worden, dan steunt hij me volledig hoor, maar misschien heeft hij wel een punt. Ik kan al best veel trouwens, want de afgelopen jaren heb ik natuurlijk vaak geholpen in de winkel. Ik was vooral bezig met salades scheppen en vlees door de snijmachine halen. Ook kan ik shoarma en sateetjes maken, dus ik heb al best veel geleerd van mijn vader en opa.”

Paspoort Naam: Stacey Schneider Geboren: 03-11-2010 Woont met: haar ouders en twee jongere broertjes in Terneuzen School: brugklas kader basis aan Lodewijk College in Terneuzen Hobby’s: met de hond lopen, afspreken met vriendinnen, kickboksen, streetdance Huisdieren: hamster Bijbaantje: geen Verkering: nee