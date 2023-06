Staatssecretaris zoekt met Meander naar oplossing voor kinderen van het Terneuzense schippersinternaat

update | met video Grote brand in woning Westdorpe, explosiege­vaar door gasflessen in pand

Brand heeft vanmiddag een woning verwoest aan de Graafjansdijk A in Westdorpe, ter hoogte van de Spoordijk. Om 16.07 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De bewoner, een man van 88, is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Verder zijn er geen slachtoffers.