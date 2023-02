Spijtbetuiging uit Schapenbout: ‘Thony, hoe zou het nu met je zijn?’

Troostfinale WK voetbal 1998 Nederland-Kroatië. We hadden zin in een feestje en samen met de buren stonden we naar het grote scherm in café ’t Bierwinkeltje op de markt in Terneuzen te kijken. Het was een spannende wedstrijd en de sfeer zat er goed in, de goudgele rakkers waren niet aan te slepen. Tot de aan de laatste minuut bleef het spannend, dus iedereen wachtte om naar het toilet te gaan. De scheidsrechter floot af en de rij daar naar toe, was al niet meer te overzien. Mijn buurman Rick moest ook nodig en ik zei tegen hem: ,,Kom op, ik weet nog wel een plekje waar we naar toe kunnen.” We zetten het op een lopen naar de zijgevel van het toentertijd ANWB-kantoor. Vlug mijn rits geopend en daarna straalde de verlossing. Tijdens deze ontlading werd er onverwachts op mijn schouder getikt, ik keek verschrikt achterom en zag een politieagente staan.