Sluiskiltunnel hele avond nog dicht na ongeval

Zeven keer hogere winst voor eigenaar kunstmest­fa­briek Sluiskil

Kunstmestproducent Yara, bekend van zijn grote complex in Sluiskil, heeft vorig jaar afgesloten met een winst die ruim zeven keer zo hoog was als het resultaat in 2021. Het Noorse concern leverde minder kunstmest en andere stikstofproducten, maar kon de prijzen zo sterk opvoeren dat de omzet en het nettoresultaat toch hard stegen.

10:39