Sharona Tieleman voetbalt ook komend seizoen bij Eendracht Aalst Ladies

Schaker Koen Leenhouts is de eerste grootmees­ter van Zeeland: ‘Wat een opluchting’

Schaker Koen Leenhouts (39) is sinds zondag grootmeester. Hij is de eerste in Zeeland ooit. ,,Het is een grote opluchting dat ik de titel nu binnen heb”, zegt hij. ,,Ik heb er namelijk wel even over gedaan.”