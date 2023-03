Schade na ongeval Sluiskiltunnel loopt in de tonnen

Oude scou­tinglei­ding van Sint Jansteen houdt laatste reünie: ‘Over vier jaar achter de rollator’

Vijftien oud-leidsters van de voormalige kabouter- en gidsengroep Onze Lieve Vrouw ter Eecken hielden zondag in café De Kroon in Sint Jansteen voor de laatste keer een reünie. Vanaf het ter ziele gaan van de groep in 1984 komen de dames om de vier jaar bijeen.