Rust zoeken en vinden bij de Pieleputten

KNVB-beker Sylvio Hage inspireert en dirigeert: ‘We weten hoe leuk die beker kan zijn’

Een doelpunt en een assist. Sylvio Hage trok zaterdag in het bekerduel met Stedoco de lijn van de voorbereiding door en dirigeerde Hoek naar een knappe zege (3-2). ,,Iedereen wilde echt door in die beker’’, zei de aanvaller na afloop, ,,omdat we weten hoe leuk het kan zijn.’’