Ruim 100 Duvelfanaten komen vanuit heel Nederland en België naar Terneuzen voor een heel speciaal glas

Schreven we nou ‘bier’? Pardon, dat is bij deze mensen toch een beetje vloeken in de kerk. Zij reppen niet over bier, als ze het over hun favoriete merk Duvel hebben. Want Duvel? Dat is anders dan alle andere bieren. Bij elke slok Duvel voelt het alsof er een engeltje over je tong piest. Waar de meeste mensen het houden bij dat genot, gaat de groep fanatiekelingen die zich in de nacht van dinsdag op woensdag op het parkeerterrein aan de Alvarezlaan hebben verzameld een paar stappen verder. Zij verzamelen zich in de vroege uurtjes in de hoop een heel speciaal designerglas te bemachtigen.