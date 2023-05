Rik Impens koestert zijn cijfers bij winnend Hoek

In het shirt van Hoek scoorde Kyle Doesburg - verdeeld over drie periodes - in acht seizoenen 70 competitiegoals. Met dat aantal was hij tot afgelopen zaterdag topscorer, als het over goals in de top van het amateurvoetbal gaat. ,,Met het doelpunt van vandaag erbij kom ik ook op 70’’, vertelde Impens na afloop. ,,Ik ben trots dat ik nu op dat aantal goals sta en het record bijna alleen in handen heb.’’