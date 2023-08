Terneuze­naar Mats van Sabben roeit met ijzeren discipline naar WK-goud (en nu wil hij nog meer)

Terneuzenaar Mats van Sabben nam in 2020 een rigoureus besluit. Als student in Maastricht sloot hij zich aan bij roeivereniging Saurus. Niet om recreatief te peddelen, maar om zich serieus op het grote werk toe te leggen. Drie jaar later heeft de Zeeuws-Vlaming met de acht met stuurvrouw goud gewonnen tijdens het WK voor studenten in China.