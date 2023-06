Reconstructie urenlange politieactie in Sas van Gent: ‘De inzet was gerechtvaardigd’

Dorpsraad vreest dat einde zwembad Koewacht nabij is, als versleten bak niet snel wordt vervangen

De mussen vallen zowat dood van het dak, maar het openluchtzwembad in Koewacht is nog altijd dicht. De dorpsraad van Koewacht is bang dat de poort over een paar jaar voorgoed op slot blijft.