Rapport luchtonderzoek kassengebied roept vooral vragen op

Politiek Terneuzen heeft er lang op moeten wachten. Op 17 december 2020 ging de Terneuzense gemeenteraad unaniem akkoord met een motie, ingediend door CDA’er Loek de Beleir. Het verzoek was simpel. ‘De gemeenteraad spreekt zich uit dat het college een verzoek richt aan het bevoegd gezag voor het per direct starten van een stofonderzoek in de Kanaalzone.’ Het onderzoek van Blauw, een onderzoeksbureau in luchthygiëne, wordt de volgende week in de raadscommissie Omgeving besproken.