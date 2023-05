Oude trekkers mogen zaterdag bij uitzondering door de Westerscheldetunnel

Vierde Klasse Penalty of niet, Breskens heeft de titel binnen: ‘De terechte kampioen’

Eén doelpunt, ver in de toegevoegde tijd, was voor Breskens zondag voldoende om zich tegen concurrent Sluis van de zege (1-0) én de titel in de vierde klasse A van het zondagvoetbal te verzekeren. Tim van Hasselt benutte een strafschop, waarover na afloop werd gediscussieerd. Als het spel moet worden hervat met een doeltrap, mag je dan wel of geen strafschop geven?