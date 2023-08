Opgeruimd verleden bij de Nieuwe Sluis

sporen in de delta‘Een landschap is een gemoedstoestand,’ vond de Zwitserse filosoof en dichter H.F. Amiel in 1853. Hoe zit dat met verdwenen landschappen? Die vraag is van belang bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Dreunende explosies bij het opblazen van oude sluiswanden en reusachtige molshopen met gekrioel van rijdend materieel zijn maar recente verschijnselen in de bewogen geschiedenis van dit gebied. Archeologische rapporten toonden ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden een rijk beeld.