Ook Sparta is niet blij met het veld van Goes, eredivisionist oefent nu in Axel

gastschrijvers De vlammen likken al aan de afzuigkap, maar ‘ik ga pas als mijn pieper afgaat’

Druk bezig om de voorbereidingen te treffen voor het avondmaal, begroette de vrouw des huizes haar wederhelft bij zijn thuiskomst na gedane arbeid. Manlief was druk bezig zich te ontdoen van zijn jas en meldde vanuit de hal dat hij de afgelopen ochtend nog was uitgerukt in een nabijgelegen kern voor een keukenbrand.