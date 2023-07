Onder water loert het gevaar: check dat (buitenlandse) zwembad voor je kind erin gaat, zegt de expert

Willem (12) overleed in 2010 in een Italiaans zwembad, Fenna (9) kwam vorig jaar in een afzuigrooster vast te zitten in een Frans zwembad. De doodsoorzaak: ‘vastzuiging’. Het is aan de ouders van Willem te danken dat Nederlandse zwembaden sinds 2016 procedures volgen om te voorkomen dat zoiets hier gebeurt. Daar wordt streng op gecontroleerd, vertelt inspecteur Mark Koudijs van Zweminspecties.nl. Koudijs heeft ook in Zeeland veel zwembaden bezocht. ,,Op vakantieparken ben ik niet geweest, dus daar kan ik niets over zeggen. Over het algemeen: de situatie is zoals die hoort.”