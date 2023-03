Onbekende vrouw dood gevonden in Koewacht: politie gaat uit van misdrijf

met videoOp de Emmabaan in Koewacht is vandaag onder verdachte omstandigheden een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft sterk het vermoeden dat er sprake is van een misdrijf. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.

Het levenloze lichaam werd dinsdagochtend gevonden, waarna de omgeving direct door de politie werd afgezet. Tientallen agenten en rechercheurs in witte pakken verzamelden zich op en rond de ‘plaats delict’ en waren urenlang bezig met sporenonderzoek. De weg stond vol met met politievoertuigen, waaronder de antracietkleurige ‘pd-unit’ van de politie Zeeland-West-Brabant. De vrachtwagencombinatie maakt het voor de forensische, tactische en technische recherche mogelijk om ter plekke snel informatie uit te wisselen. Een deel van de omgeving was met groen-witte linten aangemerkt als ‘dna-zone’.

Rechercheurs in witte pakken zochten in de bosschages naar sporen, agenten in burger gingen ’s middags in de omgeving bij bewoners langs voor een gesprek. ‘Agenten in blauw’ hielden mensen op afstand bij de zwarte schermen, die op een deel van de Emmabaan waren neergezet. Met een drone maakte de politie foto’s van de omgeving.

De politie doet onderzoek.

In een veld ingeklemd tussen de Emmabaan en Sint Andries stonden twee collega’s in gele hesjes. ,,Ik heb wel politie gezien, maar ik weet niet wat er aan de hand is”, zei een man, die samen met een collega even verderop namens het bedrijf Nederwell met glasvezel bezig was. ,,Ja, de ambulance heb ik vanochtend gehoord. Wij zijn hier al sinds zeven uur bezig.”

Die ambulance was er om een uur of half negen, zei een overbuurman die bezig was met klussen. ,,Die is weer onverrichter zake weggereden. Die schermen staan er sinds begin van de middag. Ik zag net mannen in witte pakken lopen.”

Het waren opvallende taferelen in het prachtige stukje Koewacht, een straat vol groen met lintbebouwing bestaande uit knusse vrijstaande huisjes en fonkelende ruime nieuwbouwwoningen.

Sporenonderzoek in Koewacht.

Onderzoek gaat nog hele avond door

Het onderzoek in de omgeving van de Emmabaan, dat wordt uitgevoerd door een Team Grootschalige Opsporing (TGO), is nog niet afgerond. ,,We gaan vanavond door en het is goed mogelijk dat we morgen ook nog bezig zijn”, zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Over het tijdstip waarop de vrouw is overleden, zegt de politie niks. Ook niet op welke manier ze om het leven is gebracht.

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die over bruikbare camerabeelden beschikken zich te melden. Het gaat dan vooral om getuigen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld. ,,Het is een dunbevolkt gebied. Als er de afgelopen dagen iets verdachts is gebeurd, moet het mensen wel zijn opgevallen. Op drukke plekken rijden auto’s af en aan, hier niet”, aldus Uytdehage.

De vondst van de dode vrouw in Koewacht doet denken aan 2019, toen zo’n dertien kilometer verderop in Westdorpe een onbekende dode werd gevonden. Het mysterie rond die doodgeschoten vrouw werd pas na drie jaar opgelost. Haar identiteit werd bekend dankzij een dna-match in Frankrijk. De 57-jarige Jocelyne Decroix uit het Noord-Franse Duinkerke bleek om het leven gebracht door haar echtgenoot, die inmiddels ook is overleden.