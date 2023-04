Omwonenden hebben grote bedenkingen bij een budgethotel op 'hun’ Molendijk in Hoek

Jelle Landman: keeper bij Spui en hotelmag­naat: ‘Sport is een groot deel van m’n leven’

Als mededirecteur van hotelketen Hotels by Sheetz runt Jelle Landman in Nederland zes hotels, het zevende hotel opent binnenkort. Driehonderd man onder je hebben, maar dan wel gezonde spanning voelen voor een bekerwedstrijdje met zaterdag-vierdeklasser Spui. Oh ja, de keepende ondernemer is trouwens nog maar 32 jaar.