Niks loos met zwembad Sas van Gent, stormpje in glas water

In de discussie, vorige week donderdag rond het al dan niet reserveren van geld voor een reparatie of vervanging van het zwembad in Koewacht liet Begijn, fractievoorzitter van het CDA en voormalig wethouder met zwembaden in de portefeuille, zich het volgende ontvallen: ,,Het risico dat niet benoemd is, is het zwembad van Sas van Gent. Het zwembad daar beweegt mee met de golfslag van de scheepvaart. Je kunt ook daar verwachten dat dat zwembad vandaag of morgen ook eens klapt.”