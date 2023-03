Niek Hamelink keert na Belgisch avontuurtje terug bij Terneuzense Boys

Terug in de tijd met het beste Breskens ooit: ‘Hier was het: de beuk erin’

Het is inmiddels bijna veertig jaar geleden, maar Bram van de Broecke kan er nog altijd geweldig van genieten. Hij speelde met de beste lichting die Breskens ooit heeft gehad en stuurde het ambitieuze Vlissingen in het openingsduel van de competitie in de tweede klasse in september 1983 met de staart tussen de benen naar huis. Omringd door oud-ploeggenoten - op initiatief van Jan de Lobel - gaan zijn gedachten terug naar onder meer dat moment, tijdens de reünie van het beste Breskens ooit.