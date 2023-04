‘Na Hoek komen huizen in Terneuzen en Axel aan de beurt voor industriële restwarmte’

Eerst even in het kort wat de aanleiding ook alweer is: In 2050 moet iedereen van het aardgas af zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. De gemeente Terneuzen streeft er naar om daar in 2035 al aan te voldoen. Een restwarmtenet zou een flinke boost geven aan die ambitie. De inwoners krijgen er betaalbare en duurzame verwarming voor terug en voor bedrijven is het naast het duurzame aspect ook gunstig: zij krijgen op termijn te maken met een CO2-belasting.