Molen met nieuwe kap weer stapje dichterbij parel van Biervliet

De kap gaat in delen naar boven, als een Ikea-bouwpakket. ,,Moet wel nu zo” legt ,,Jan Grinwis, eigenaar van Molenmakerij Grinwis uit Stellendam uit. ,,De kap was te groot om in zijn geheel door de tunnel te krijgen en dan is het nog maar de vraag of het hier in Biervliet zou kunnen.” Hij wijst naar waar de Molenstraat een scherpe bocht maakt. De oude stad Biervliet kent veel smalle straatjes. ,,En ook vanwege de kraan”, voegt hij er aan toe. ,,Deze kraan kan niet dichterbij de molen komen en als ie zo ver moet reiken, kan hij maar iets van twaalf ton tillen, en de kap weegt iets van twaalf, dertien ton.”