Mobach maakt rentree in thuiswedstrijd Omloop van de Braakman; ‘Deze had ik niet willen missen’

Tonny en Berta moesten even wachten, maar ze kunnen aan de slag in hun nieuwe huis in Breskens

Natuurlijk wilden Tonny en Berta van Mulken in hun Breskens blijven wonen. Geen twijfel over mogelijk. Ze hebben er even op moeten wachten, maar deze week kreeg het koppel eindelijk de sleutel van hun appartement in Residentie Parasijspolder.