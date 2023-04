Mijn opa uit Axel had een klokje

Janny (100) loopt nog elke dag een rondje Rozenoord in Sluis

Janny Luteijn-Schalk heeft sinds zondag 100 jaar op de teller. In 1923 zag ze het levenslicht tijdens een sneeuwstorm. Hoe anders was dat gisteren. Onder een heerlijk voorjaarszonnetje viert de eeuwelinge haar verjaardag met familie in theetuin In de Morelleput in Nieuwvliet.