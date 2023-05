Meimarkt in Sas opnieuw magneet voor Belgen: ‘Nederlanders zijn opener en vriendelijker’

Tweede poging nieuwe plof Midden­sluis Terneuzen slaagt wel; woensdag­avond de volgende serie

Zo'n twaalf uur later dan gepland klonken er dinsdagavond om kwart voor zeven zes knallen in de oude Middensluis in Terneuzen. Met explosieven werd andermaal een stuk kolkwand in stukken gescheurd.